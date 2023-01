Volteggiano nell’aria mentre si abbracciano, ballano e si rincorrono sorridenti nel giorno del loro matrimonio. Immagini di giorni felici, quelli di una giovane coppia a cui un destino crudele ha strappato il futuro. Sono le immagini in cui Antonella Fragiello sorrideva accanto al marito Carlo Silvestro. Ma un tumore si è portato via la giovane e bellissima donna, ex finalista di Miss Italia nel 2004, scomparsa a soli 37 anni dopo un lungo calvario. Quello di una terribile malattia che l’ha consumata e l’ha sottratta all’affetto dei suoi familiari, ma anche degli amici e di chi l’aveva conosciuta per lavoro. Lo stesso male, un cancro alle ovaie, che aveva ucciso la sua mamma. I funerali di Antonella, modella di Casoria, si terranno oggi alle 12 nella chiesa di San Tommaso in via Transversa, a San Pietro a Patierno.



Un sorriso dolcissimo, come il suo carattere, altruista e socievole con tutti. Ma soprattutto una persona dall’animo buono che amava la vita. Così parenti, amici e colleghi ricordano Antonella. Modella di professione, la donna era ricoverata in ospedale, dove sono stati inutili i tentativi di salvarla.

Meno di una settimana fa l’ultimo post che aveva scritto su Facebook, dove aveva voluto scrivere una dedica speciale al marito, con cui erano convolati a nozze nel 2021: «Sono lontana da te da qualche giorno e non c’è minuto della giornata in cui non pensi a quanto io sia fortunata ad averti nella mia vita. Sei l’aria che respiro, il mio sorriso più bello, il mio sguardo più luminoso. Sei raro. Sei tu. Ti amo». Parole che oggi risuonano più forti che mai per Carlo, rimasto vedovo dopo due anni di matrimonio.

Una notizia, quella della morte di Antonella, che ha straziato i cuori di chiunque l’abbia conosciuta. Lei così bella, dolce, solare che era stata il volto di tante campagne pubblicitarie dopo l’avventura di Miss Italia 19 anni fa. E, tra l’altro, organizzatrice di una tappa del concorso nazionale di bellezza nel 2014 sul lungomare di Napoli. Oltre a numerose occasioni in cui era emerso il suo impegno sociale con iniziative di solidarietà.

La scomparsa della giovane modella ha scosso l’intera città ed ha fatto il giro dei social, dove amici, colleghi e conoscenti hanno dato vita a una lunga catena umana di solidarietà e vicinanza alla famiglia. Un dolore immenso quello che in questo momento stanno vivendo i familiari, in particolare il marito Carlo, sul cui profilo Facebook fioccano i messaggi di cordoglio per la grave perdita.

Ma è soprattutto sulla pagina social della donna che in tanti la ricordano con un nodo in gola: «Mi stringe il cuore a sapere tutto ciò....Anto brilla più che puoi, anche se già lo facevi in terra», scrive Immarosa; «Questa notizia mi ha spezzato il cuore, non ho parole per descrivere il dolore e il dispiacere che provo», è il pensiero di Giusy; «Ti ricordo sempre con affetto, eri bellissima dentro e fuori», sono le parole di Maria; e ancora «Ho conosciuto la bellezza della tua anima, non pari, ma superiore a quella fisica, già splendida. Ci rivedremo un giorno», il messaggio a firma di Anna Amalia; o «La tua bellezza farà splendere il paradiso! Che il Signore possa accoglierti nelle sue Braccia insieme alla tua mamma», si legge nel post di Claudia. Una bellezza che tutti rivedono ancora nei frame delle immagini del matrimonio con Carlo e degli scatti che hanno immortalato i giorni felici di una giovane donna «bella dentro e fuori», come ricorda il coro unanime di chi l’ha amata fino alla fine.