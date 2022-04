Anziana digiuna da due giorni, i carabinieri si improvvisano chef

Ottantasei anni, sola, vedova da tempo. Da due giorni digiuna, ha chiesto aiuto ai carabinieri. «Non ho preso le compresse e non sono riuscita nemmeno a riassettare», ha detto ai militari che hanno bussato al citofono ad Afragola e, una volta in cucina, hanno preparato un’insalata, raccogliendo quello che era rimasto in frigo. Poi le hanno sbucciato una mela e hanno atteso che l’anziana terminasse il pranzo. Niente caffè, quello «fa male allo stomaco». Poi gli uomini della Benemerita le hanno sistemato casa, seguendo divertiti le indicazioni della padrona di casa.

