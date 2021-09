L'Area marina di Punta Campanella cerca appassionati del mare nell'ambito del progetto Delphi

MASSA LUBRENSE - A "caccia" di delfini. L'Area Marina Protetta Punta Campanella cerca appassionati del mare e dei suoi abitanti per il monitoraggio e la ricerca di cetacei lungo le nostre coste. Una giornata in barca da Piano di Sorrento a Positano in cerca di avvistamenti. Le attività, gratuite, si svolgeranno nella settimana che va dall'11 al 16 ottobre a bordo dell'imbarcazione dell'associazione Oceanomare Delphis Onlus.

L'iniziativa si svolge nell'ambito del progetto Life Delfi, progetto di cui siamo partner dal 2020 e che ha l'obiettivo di salvare i delfini e limitare le interazioni con il mondo della pesca. Molto importante monitorare i delfini, ma anche altri cetacei, presenti in zona in modo da realizzare un database sulle specie di passaggio che ormai vengono avvistate sempre più di frequente nel nostro mare. Le giornate di avvistamento e formazione hanno l'obiettivo di formare dei Citizen Scientist ( "cittadini scienziati") capaci di riconoscere le specie osservate e le eventuali azioni da intraprendere in caso di animali in difficolta o spiaggiati. E diventare così una sentinella del mare. Le attività prevedono la collaborazione in presenza degli esperti dell’Associazione Oceanomare Delphis unitamente al personale dell’area marina protetta. Seguendo un preciso piano di campionamento, verranno dati dei cenni sulle specie presenti e si utilizzeranno attrezzature specifiche per il monitoraggio e la raccolta del dato scientifico.

La partecipazione è aperta a tutti coloro che vogliono supportare concretamente l’attività di censimento, di durata biennale, che l’area marina intende attuare. Con preferenza per le seguenti categorie: Operatori della pesca professionale e della nautica; Referenti o soci di associazioni ambientaliste del territorio; Studenti nell’ambito delle scienze naturali/ambientali/nautiche/biologiche/mediche; Fotografi professionisti o appassionati di fotografia naturalistica

L’età minima richiesta è 18 anni.

Per partecipare inviare il curriculum entro il 6 ottobre a: lifedelfi@puntacampanella.org

Per maggiori informazioni: 0818089877