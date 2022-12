Argentina in semifinale, notte di festa a Napoli davanti al murale di Maradona ai Quartieri spagnoli

L'Argentina di Leo Messi batte l'Olanda solo ai rigori al termine di una partita emozionante e vola in semifinale. L'Albiceleste affronterà nella penultima gara del Mondiale in Qatar la Croazia di Modric: si fa festa tra le strade di Buenos Aires così come a Napoli, dove ieri sera è scoppiata la gioia dei tifosi argentini e napoletani per il successo della nazionale. Sui social il video caricato da La Bodega de Dios, al Largo Maradona tra i Quartieri spagnoli, luogo di ritrovo di tanti sudamericani amanti del Dios.