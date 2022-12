Live Olanda-Argentina 0-0: Lautaro out, Messi ed Alvarez in attacco

Dopo la sorprendente vittoria della Croazia sul Brasile, questa sera al Lusail Stadium arriverà il nome anche della seconda semifinalista. Sarà una tra Olanda e Argentina, la freschezza degli orange contro il carattere dell'albiceleste in una sfida che promette spettacolo. Gli uomini di Van Gaal agli ottavi hanno avuto la meglio sugli Stati Uniti con un secco 3-1, quelli di Scaloni hanno battuto l'Australia di misura: 2-1.

Le formazioni ufficiali

OLANDA (3-4-1-2): Noppert; Timber, Van Dijk, Aké; Dumfries, F. De Jong, De Roon, Blind; Gakpo; Bergwijn, Depay. Ct. Van Gaal

ARGENTINA (3-5-2): E. Martinez; Romero, Otamendi, Lisandro; Molina, Fernandez, De Paul, Mac Allister, Acuna; Messi, Alvarez. Ct. Scaloni.

Dove vedere Olanda-Argentina

Olanda-Argentina, sarà trasmessa in chiaro da Rai 1, e in streaming su Rai Play. Su ilmessaggero.it la diretta testuale e gli aggiornamenti in tempo reale.