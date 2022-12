Kim Min-Jae, l'ultimo saluto al Qatar: «Ottimo lavoro da parte di tutti»

«Ora è realmente finita», scrive sui social Kim Min Jae, difensore del Napoli impegnato fino a pochi giorni fa con la nazionale della Corea del Sud in Qatar, per il Mondiale invernale. Dopo l'eliminazione contro il Brasile, i sudcoreani sono tornati a casa. «Ottimo lavoro da parte di tutti» ha scritto sui social il difensore del Napoli, non sempre brillante in Qatar a causa di quel problema fisico che l'ha tenuto anche in panchina per una gara e che andrà smaltito prima del rientro in Italia.