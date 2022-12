Kadioglu allontana il Napoli: «Penso solo al Fenerbahce»

Tra i nomi più accostati al Napoli nelle ultime settimane anche quello di Ferdi Kadioglu, il calciatore del Fenerbahce che potrebbe fare al caso degli azzurri. Classe 1999, terzino destro - o sinistro all'occorrenza - Kadioglu è un calciatore duttile che può giocare anche a centrocampo e che in Turchia sta trovando la sua dimensione.

Il mercato, per ora, sembra lontano. «In questo momento sono del Fenerbahce e sono solo concentrato sugli obiettivi del Fenerbahce» le sue parole a A Spor. «Sto pensando solo ad allenarmi, stiamo lavorando bene, abbiamo giocato buone amichevoli. Mi impegno sin dal primo giorno qui, non è stato facile all’inizio, ma il lavoro resta l’unica strada. Le voci di mercato non mi distraggono».