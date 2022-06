Armato di coltello, bandito rapina sei ragazzini di Portici: arrestato

Lama puntata contro ragazzini. Per questo, un 34enne, accusato di rapina armata, è stato arrestato. Stando ai risultati dell'inchiesta, il giovane, agli inizi del mese di aprile 2022, a distanza di pochi giorni, aveva minacciato con un coltello e aveva intimato in dialetto napoletano, in quattro diverse occasioni e ai danni di sei vittime, tutte minorenni, di consegnargli il proprio telefono cellulare, fermando i ragazzini all'uscita da scuola a Portici.

Le dichiarazioni rese dai giovani, raccolte dai carabinieri e l’acquisizione dei filmati del sistema di video-sorveglianza cittadino, hanno consentito di individuare il bandito che ora è detenuto a Poggioreale.