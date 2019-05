Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Torre del Greco hanno proceduto all’arresto di Pignetti Mariano, 47 anni e Cante Antonio 59 anni entrambi napoletani, perché responsabili del reato di furto aggravato. I poliziotti, durante un servizio di controllo mirato alla prevenzione e repressione del fenomeno di furti di pneumatici sul territorio di Torre del Greco, hanno notato due persone all’altezza di via Cefalonia, intenti a caricare dei pneumatici appena asportati sulla loro autovettura. Gli agenti sono prontamente intervenuti e all’altezza di via Beneduce, hanno bloccato i due autori del furto. Successivamente i quattro pneumatici sono stati restituiti al proprietario. I due uomini sono stati arrestati e sono in attesa del rito direttissimo che si svolgerà stamattina.

Martedì 14 Maggio 2019, 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA