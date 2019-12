Asl Napoli 1, scatta la ristorazione «green»: su Fb le prime denunce per uso di materiale non bio

«A decorrere dal 1° dicembre 2019 è iniziato il nuovo servizio di ristorazione a ridotto impatto ambientale ed è interesse dell’Asl Napoli 1 Centro vigilare affinché venga rispettato quanto previsto dal capitolato d’appalto - scrive in una nota il commissario Ciro Verdoliva - siamo sempre pronti a vigilare sul rispetto delle regole ed in relazione a presunte inadempienze, in particolare sul mancato uso di materiale biodegradabile come segnalato su alcuni profili Facebook.



Tutti i responsabili dell'Asl, si legge ancora nel comunicato, «hanno avuto mandato dalla direzione generale dell’Asl Napoli 1 Centro di effettuare opportune e costanti verifiche sullo svolgimento del servizio, tenendo costantemente aggiornato il direttore di esecuzione del contratto e il responsabile unico del procedimento affinché possano valutare tempestivamente eventuali contestazioni alla ditta». Ultimo aggiornamento: 19:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA