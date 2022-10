Associazioni datoriali, confronto con Asspim Napoli Nord e Fiola

Grandi manovre nell’area metropolitana di Napoli nelle associazioni datoriali, anche in vista di una riorganizzazione necessaria per dare risposte alle esigenze delle imprese. Tra le più attive c’è Asspim Napoli Nord che ha dato appuntamento agli associati a Villaricca, per un evento che si è svolto a Villa Maria della Lanterna. La serata si è aperta con l’intervento del presidente della Camera di Commercio di Napoli, Ciro Fiola, che ha descritto lo stato di salute delle imprese che aderiscono all’ente camerale, in un contesto socio-economico particolarmente difficile.



A seguire la relazione di Umberto D’Aniello, coordinatore Asspim Napoli Nord che ha illustrato i progetti per il rilancio dell’associazione nell’area. Quindi gli interventi dei delegati: Antonietta Arsenti (Melito); Vittorio Pipolo (Villaricca); Giovanni Chianese (Mugnano); Antonio Spinelli (Giugliano); Pasquale Paolone (Calvizzano); Alfonso Riccio (Marigliano); Domenico Taglialatela (Marano). A moderare i lavori Ilaria Pianese.