Giovedì 14 Marzo 2019, 14:38 - Ultimo aggiornamento: 14-03-2019 14:39

«Un attestato di merito» a «undici dirigenti pubblici che con le loro azioni di controllo e denuncia hanno concretamente contribuito a contrastare il fenomeno dell'assenteismo negli enti presso i quali prestano servizio». Così il ministro della Pubblica Amministrazione, Giulia Bongiorno, premia gli anti-furbetti del cartellino, dopo averli ricevuti in mattinata, come annunciato ieri, a palazzo Vidoni, sede del ministero.All'incontro, si legge in una nota, «hanno partecipato dirigenti dell'Azienda Servizi alla Persona Asp Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio di Milano, del Comune di Fondi, del Comune di Castellammare di Stabia, del Comune di Livorno, dell'Istituto Frisia di Merate, della Città metropolitana di Milano, del Comune di Reggio Emilia, del Comune di Trieste, dell'Inps di Salerno, dell'Ente parco nazionale dell'Aspromonte, della Provincia di Avellino».