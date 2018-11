Aurora, 12 anni malata di cancro: prima comunione con Gigi D'Alessio. «Ci sono bimbi più sfortunati di me»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Martedì 13 Novembre 2018, 23:00

«Ho deciso di prendere la prima comunione nella chiesa del Parco Verde di Caivano perché qui ci sono bambini più sfortunati di me». Aurora è la bimba simbolo della Terra dei Fuochi, che ha spento dodici candeline il 6 novembre e che da cinque anni vive dentro un orizzonte fatto di ospedali, cure terribili, è di una malattia gravissima, il cancro, sempre pronto ad aggredirla. Domenica scorsa ha preso la Prima Comunione nella parrocchia del Parco Verde, dedicata a San Paolo Apostolo. La chiesa di don Maurizio Patriciello, il parroco della Terra dei Fuochi. La chiesa era stracolma, tanti bambini, donne che già alle otto avevano preso a cucinare per il gran buffet dopo la cerimonia, e una fila interminabile a consegnarle regali. E allora anche se solo per telefono, per evitare anche il contagio di un raffreddore, abbiamo chiesto ad Aurora qual è stato quello più bello. E lei risponde ridendo: «Una scatola di biscotti vuota. Vuol dire che anche chi non aveva niente mi ha regalato quel niente che per me è un tesoro di affetto». Tutto il Parco Verde si è mosso ed ha partecipato ad una maxi colletta. Aurora ha ringraziato e ha promesso che con quei soldi acquisterà i giocattoli per i bambini malati. All’uscita dalla parrocchia tra coriandoli e palloncini, ragazzine vestite come i personaggi preferiti da Aurora, c’è stato il colpo di scena. Direttamente da Roma al Parco Verde di Caivano è arrivato Gigi D’Alessio, il cantante preferito di Aurora.Lui le si avvicina. Aurora lo abbraccia poggiando con sorprendente delicatezza la testa sul petto, in un silenzio totale che sa di incantesimo. La magia viene rotta da un fortissimo applauso, sotto il rumore di centinaia di click dei cellulari a immortalare un evento epocale per il quartiere. Qualche ora dopo, sulla sua pagina di Istagram Gigi D’Alessio ha postato la foto con questa dedica: «Aurora, il simbolo della Terra dei Fuochi. Oggi ha fatto la prima comunione ed io non potevo mancare». E per un giorno quel maledetto cancro è sembrato davvero sparire, cancellato dalla festa più bella che Aurora potesse desiderare. Ora è già pronta per il prossimo impegno. «Sto facendo la lista dei regali di Natale per bambini ammalati del Santobono–Pausilipon», ci dice questa piccola grande bambina, nata a poche centinaia di metri dalla Resit di Giugliano, che si è pure sposata - per gioco - con «Ciro» Dries Mertens in un corridoio dell’ospedale. Un altro giorno indimenticabile.