Auto si ribalta, un 20enne e l'amica 16enne in prognosi riservata

Venerdì 21 Settembre 2018, 15:21

Rocambolesco incidente questa notte per quattro giovani napoletani che si sono ribaltati a bordo di una Fiat 500. L'episodio è avvenuto intorno all'una su via Cinthia, a Fuorigrotta, dove il gruppetto di amici stava percorrendo il tratto di carreggiata all'altezza dell'Università Federiciana.Il conducente dell'auto, un 20enne che abita non lontano dal luogo dell'incidente, ed una 16enne sono entrambi ricoverati in prognosi riservata all'ospedale Cardarelli a differenza delle altre vittime che hanno riportato lievi traumi. Gli altri due giovani sono stati medicati all'ospedale San Paolo e dimessi nel corso della notte con prognosi di 3 giorni ciascuno.Tutte le vittime sono originarie del quartiere Fuorigrotta dove abitano e per tutti è stato richiesto l'esame tossicologico per verificare eventuali stati di alterazione dovuti all'assunzione di alcool o droghe. Sul posto è intervenuta la sezione Infortunistica della Polizia Municipale comandata da Antonio Muriano che ha sequestrato l'auto ed effettuato i rilievi planimetrici, da cui è stato possibile ricostruire la dinamica del ribaltamento.Il dato certo, dunque, è l'alta velocità che ha causato la perdita di controllo del veicolo. Altrettanto certo è che il ribaltamento dell'auto si sia ripetuto almeno un paio di volte. Secondo le indagini della polizia municipale è compatibile con i primi accertamenti che nessuno dei ragazzi indossasse la cintura di sicurezza.