Domenica 9 Settembre 2018, 10:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un autobus Anm è finito addosso alle auto che si trovavano sulla sua stessa carreggiata. L' incidente è avvenuto intorno alle 22.30. Il mezzo stava percorrendo via Santa Teresa degli Scalzi quando, all'improvviso, è indietreggiato senza controllo, impattando contro le automobili lungo la strada che allo stesso tempo ne hanno frenato lo scivolamento.Due persone hanno necessitato dei soccorsi del 118 e sono state trasportate in ospedale ma sulla causa dell'incidente non c'è ancora chiarezza. Una delle ipotesi al vaglio della sezione Infortunistica della Polizia Municipale, intervenuta sul posto, potrebbe riguardare la rottura dei freni ma in realtà i motivi potrebbero anche collegarsi ad un errore umano.I poliziotti municipali, comandati da Antonio Murano, hanno provveduto a effettuare i rilievi sul posto e disciplinare il traffico veicolare congestionato a causa della presenza dell autobus fermo sulla carreggiata.