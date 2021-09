Autobus, servizio soppresso a Marano: manifestazione in municipio

A Marano, all'esterno del municipio, protestano decine di cittadini contro la soppressione del servizio di trasporto affidato a una ditta privata che da anni serve anche la popolosa frazione periferica, tagliata fuori completamente o parzialmente dai circuiti dell'Anm.

I manifestanti chiedono da giorni di essere ricevuti dai commissari alla guida dell'Ente, sciolto di recente per infiltrazioni camorristiche. I vertici dell'amministrazione cittadina hanno deciso, per ragioni di bilancio, di non rinnovare l'appalto con i privati.

L'appalto scade tra tre giorni. «Migliaia di persone resteranno prive di un fondamentale servizio», tuonano i cittadini radunatisi all'esterno del municipio. Sul posto diverse pattuglie dei carabinieri.