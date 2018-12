L'agonia dell'Averno, canale ostruito e il lago rompe gli argini

Venerdì 14 Dicembre 2018, 14:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POZZUOLI. Il lago d'Averno dopo le piogge torrenziali di queste ore ha rotto gli argini in più punti. In prossimità della Grotta di Cocceio, a ridosso della Domiziana sul versante a nord e del Tempio di Apollo. Stamattina chi faceva jogging, oppure, una passeggiata ha dovuto interrompere il percorso e tornarsene indietro perchè non si poteva passare per l'esondazione delle acque.Un problema che si ripresenta in diverse zone divenute ormai divenute croniche ogni qual volta ci sono delle piogge e che sono diventate il vero punto debole dello specchio acqueo flegreo. Il motivo è il canale ostruito, su via provinciale Averno, da ghiaia, rifiuti, canneti e vegetazione spontanea che non consentono il reflusso della acque verso il mare.Si crea una situazione a tappo con il conseguente aumento del livello delle acque arrivato in più punti in prossimità della banchina attorno al perimetro circumlacuale. Come se non bastasse, poi, nella zona vicino alla grotta Bagno della Sibilla la strada è praticamente collassata tanto che qualcuno ha messo un segnale di divieto di sorpasso mantenuto da due pietre per segnalare il pericolo. E più avanti il muro perimetrale proprio per la disconnessione stradale è obliquo in direzione delle acque, quasi pronto per crollare. "Occorre una manutenzione urgente sia del manto stradale collassato in più punti che del canale che si ostruisce di continuo", hanno dichiarato i residenti.