Aziende costrette a pagare il pizzo, otto arresti tra le nuove leve del clan

Arrestate le «nuove leve» del clan camorristico Piccolo-Letizia, attivo in provincia di Caserta e in particolare nei comuni di Marcianise, Macerata Campania e Capodrise. Questo, in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda.

APPROFONDIMENTI L'OPERAZIONE Salerno, quattro arresti per usura, violenza privata e reati... I TERREMOTI Campi Flegrei, all'alba scossa di magnitudo 2 IL CASO Roma, attentato al Tuscolano: bomba esplode nel parcheggio del...

Otto gli indagati ritenuti gravemente indiziati a vario titolo di associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsioni consumate e tentate, detenzione e porto di arma clandestina e danneggiamento, continuati e in concorso, delitti tutti aggravati dal metodo e dalla finalità mafiosa. I fatti contestati risalgono prevalentemente al 2019, con alcuni episodi commessi fin dal 2013. Si tratta infatti dell'esito della prosecuzione delle indagini sui clan Piccolo-Letizia e Perreca, che l'8 aprile 2019 hanno portato all'esecuzione di 30 arresti.

Dopo l'uscita di scena dei capi dell'organizzazione, tutti arrestati, l'inchiesta si è concentrata sui personaggi nella cerchia degli arrestati e ha permesso di ricostruire numerosi casi di estorsioni, alcune commesse mediante intimidazioni armate all'indirizzo degli imprenditori taglieggiati, nei settori più disparati (rivendita di autovetture, edilizia, onoranze funebri, smaltimento di rifiuti, supermercati, abbigliamento, pet food e altro). Le pretese estorsive, che giungevano fino alla somma di 2mila o 3mila euro da pagare in occasione di Natale e Pasqua, sono culminate in alcuni casi nel danneggiamento, a colpi d'arma da fuoco, delle sedi delle aziende taglieggiate per costringere i titolari a pagare.