Bagnolifutura, Finanza in Comune: nel mirino gli atti del Consiglio

Mercoledì 2 Maggio 2018, 22:56 - Ultimo aggiornamento: 02-05-2018 22:56

Si stringe la morsa della Corte dei Conti della Campania sul crac di Bagnolifutura. Blitz della Guardia di Finanza al Comune di Napoli. Acquisiti tutti gli atti relativi alla storia della società di trasformazione urbana - dalla nascita del 2002 fino al fallimento del 2014 - dalle delibere di giunta e di consiglio comunale delle consiliature Iervolino e de Magistris ai verbali delle commissioni consiliari di vigilanza. Una massa enorme di carte, ora al vaglio della procura contabile nell’ambito di una maxi-inchiesta, condotta dal pm contabile Saverio Galasso - fascicolo in precedenza affidato al viceprocuratore Marco Catalano - sotto il coordinamento del procuratore regionale Michele Oricchio, e delegata ai militari del Nucleo di polizia Tributaria della Guardia di Finanza, per un presunto danno erariale di oltre 370 milioni di euro, per omessa vigilanza e incauto conferimento di beni.