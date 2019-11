Gabry Little Hero, i medici: trapianto ok ma per una settimana serve massima cautela

Il trapianto di midollo eseguito sul piccolo Gabriele «è andato bene. I medici sono soddisfatti», tuttavia in questa fase serve «molta cautela» e «almeno per una settimana» i sanitari preferiscono mantenere il massimo riserbo. È quanto trapela dagli Spedali Civili di Brescia dopo l'intervento sul bimbo napoletano di 2 anni affetto da Sfid (anemia sideroblastica congenita con immunodeficienza dei linfociti B, febbri periodiche e ritardi dello sviluppo), malattia genetica rarissima, tanto che il suo è ritenuto l'unico caso noto in Italia. Poche dichiarazioni, rilasciate dall'Asst alla AdnKronos Salute, ma tanta speranza di poter regalare a Gabry una nuova vita.

«Il piccolo è stato trapiantato martedì sera tardi», spiegano dall'azienda socio sanitaria territoriale, dopo che ieri la notizia dell'intervento è stata data dalla famiglia di Gabriele attraverso la pagina Facebook ' Gabry Little Herò . «Il trapianto è durato circa 30 minuti» ed è consistito in «una semplice infusione di sangue che contiene le cellule staminali del donatore compatibile, passate al bambino tramite un catetere venoso centrale. I medici sono soddisfatti», pur ricordando che «i primi giorni sono davvero critici per la fase dell'attecchimento che può durare anche 15 giorni o più». Nell'ospedale bresciano sono «tutti vicini a Gabry e ai suoi genitori».