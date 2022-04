Casalnuovo, bimbo di tre anni travolto e ucciso dal trattore del padre

Il papà stava guidando il trattore mentre lavorava il suo pezzo di terreno. Nel frattempo suo figlio Antonio, un bimbo di tre anni, è riuscito a eludere la sorveglianza di alcuni suoi parenti che lo stavano tenendo a bada e si è pericolosamente avvicinato al trattore in movimento. È stato un attimo. Il piccolo è stato travolto e ucciso sul colpo dalla macchina agricola. Il papà non ha potuto fare nulla. Una tragedia terribile che si è consumata in un appezzamento della frazione di Casarea di Casalnuovo, al confine con il comune di Volla. Il terribile episodio si è consumato intorno alle 13.

