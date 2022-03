BENEVENTO - E' andata bene a un pensionato di 73 anni che è rimasto ferito per il ribaltamento del trattore con cui stava lavorando in un terreno di sua proprietà a Casale Maccabei, alla periferia di Benevento. L'uomo è ricoverato per accertamenti all'ospedale San Pio. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco di Benevento.