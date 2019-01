Domenica 27 Gennaio 2019, 22:34

Nell’ambito dei controlli mirati al contrasto dell’abusivismo commerciale disposti su tutto il territorio cittadino dal comandante della Polizia municipale di Napoli, generale Ciro Esposito, personale dell’unità operativa di Fuorigrotta, diretta dal capitano Ciro Guadagnino, ha provveduto al sequestro di oltre 200 kg di pane e 1000 kg di carciofi, pronti per essere venduti in strada ed esposti, senza alcuna precauzione, agli agenti atmosferici. Le zone interessate ai controlli sono state, oltre a quelle del centro, Miano, Secondigliano, Chiaiano e zona ospedaliera. La merce sequestrata è stata donata allo zoo di Napoli.Inoltre sono stati sgomberati due mercatini abusivi dell’oblio in via Giochi del Mediterraneo e nel piazzale antistante l’ippodromo di Agnano, fonti di abbandono di rifiuti di tutte le specie sul suolo pubblico.