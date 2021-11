​Barra: sorpreso con la cocaina e circa 44 mila euro in contanti, 34enne nei guai

Stamattina i Falchi della squadra mobile, durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, hanno effettuato un controllo in via Luigi Volpicella presso l’abitazione di un uomo, Pasquale Urio, 34enne napoletano con precedenti di polizia. I poliziotti, una volta entrati, hanno rinvenuto un involucro con 173 grammi circa di cocaina, una busta contenente 43.990,00 euro, un bilancino di precisione, un coltello, una macchina conta soldi e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno rinvenuto un portafogli occultato in un armadio, in cui vi era lo stemma raffigurante la “squadra volante” della polizia di stato.Gli agenti hanno, inoltre, trovato una microcamera posta proprio all’ingresso dello stabile, probabilmente per controllarne gli accessi. Il 34enne napoletano è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.