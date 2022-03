«Noi, bimbi ucraini in fuga dalle bombe Batman ci salverà: grazie Italia»

«Grazie Italia per la generosità che state avendo nei nostri confronti e ci emoziona, ma noi vogliamo tornare presto nel nostro Paese, speriamo che Putin smetta con i bombardamenti perché noi vogliamo solo la pace». È in lacrime, stanca dopo il viaggio e con un bimbo di due anni e mezzo tra le braccia. Alexandra ha 30 anni, arriva da Leopoli dove da qualche giorno non la smettono più di suonare le sirene che annunciano i bombardamenti.

