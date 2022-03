Ucraina, la resistenza del popolo: nonne col fucile e inno urlato a squarciagola

«Gli occupanti russi riceveranno solo una cosa dagli ucraini: la resistenza. La ricorderanno per sempre e mostrerà che non rinunciamo a ciò che è nostro». Le parole di Volodymyr Zelensky, inatteso leader ucraino, con maglietta verde militare e immagini sgranate da cellulare, sono intrise di retorica. Come fare diversamente, del resto, dentro una guerra così sproporzionata e violenta, dove tuonano armi e psiche? Il capo chiama alla raccolta la...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati