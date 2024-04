Francis Ngannou, morto il figlio del pugile: il piccolo Kobe aveva 15 mesi. Il post straziante: «Ho urlato il tuo nome ma non hai risposto»

Francis Ngannou annuncia sui social la morte del figlio Kobe, di soli 15 mesi. Il pugile e lottatore Ufc africano ha pubblicato un lungo post, nel quale ha raccontato con parole strazianti il dramma che sta vivendo. «Troppo presto per andarsene, ma se n'è andato. Il mio bambino, il mio compagno, il mio partner Kobe era pieno di vita e di gioia. Ora giace senza vita. Ho gridato più e più volte il suo nome ma non risponde», ha scritto Ngannou.

«Accanto a lui ero la versione migliore di me stesso e ora non ho idea di chi sono.

La vita è così ingiusta da colpirci dove fa più male. Come si fa ad affrontare una cosa del genere? Come puoi conviverci? Per favore aiutami se avete un'idea perché davvero non so cosa fare e come affrontare questa situazione», ha scritto. Tantissimi i messaggi di supporto di amici e colleghi, molti dei quali non erano a conoscenza del dramma che stava affrontando il lottatore.