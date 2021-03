Spintona 13enne e gli ruba la bici: 49enne arrestato nel Vesuviano

I carabinieri della stazione di San Sebastiano al Vesuvio e della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per rapina Giuseppe Esposito, 49enne di napoletano già noto alle forze dell'ordine.



In Via Roma ha spinto con violenza un 13enne - facendolo cadere a terra - e gli ha portato via la bicicletta. I militari, allertati dai familiari del ragazzino, hanno individuato Esposito in pochi minuti.



E’ stato bloccato in Via Luca Giordano a Cercola e la bici restituita al proprietario.

E’ ora in carcere in attesa di giudizio.