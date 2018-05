Blitiz a Licola, scoperto hotel per immigrati irregolari: c'era anche uno straniero espulso

Venerdì 18 Maggio 2018, 15:08 - Ultimo aggiornamento: 18-05-2018 15:08

GIUGLIANO - Blitz a Licola, controlli della Municipale e della polizia: sequestrata abitazione con ristorante illegale di immigrati. In azione gli agenti della Municipale, coordinati dal vicecomandante Carmine Petraio, e gli agenti del Commissariato di polizia di Giugliano, diretti dal primo dirigente Pietro Paolo Auriemma, in via Licola Mare. Le forze dell'ordine hanno effettuato i controlli, scoperto un nigeriano con decreto di espulsione che dormiva su un materasso tra le scale. I controlli sono stati estesi anche ad abitazioni e negozi e «continueranno per ripristinare la sicurezza- afferma il sindaco di Giugliano Antonio Poziello che insieme all'assessore Adolfo Grauso ha partecipato all'operazione - Il nostro obiettivo è quello di debellare l'illegalità in zona che da anni persiste».Qualche settimana fa, nello stesso quartiere di Licola.della fascia costiera del giuglianese, fu arrestato un presunto terrorista, mentre la settimana scorsa c'era stata una protesta da parte dei cittadini contro le continue risse tra extracomunitari.