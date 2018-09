Martedì 18 Settembre 2018, 19:55

TORRE DEL GRECO - Blitz dei netturbini del Comune nelle pinete del Vesuvio, sul versante di Torre del Greco, trovati 1600 chilogrammi di rifiuti speciali tra gli alberi della macchia mediterranea del vulcano. Operazione di polizia ambientale tra i sentieri verdi nei rioni a monte della città: il personale dell'Igiene Ambientale del Comune di Torre del Greco, insieme agli operai di una ditta specializzata, ha recuperato una tonnellata e 600 chilogrammi di rifiuti pericolosi che si annidavano da decenni nei boschi di via Monte di Resina, via La Maria e via del Lavoro.Guaine bituminose, lastre in acciaio e ferro, scarti edilizi e veleni di vario genere scaricati nel tempo in maniera del tutto abusiva nella zona dell'ex frantoio, intorno al parcheggio Palatucci e lungo via del Lavoro. Necessario per rimuovere i materiali inquinanti - arrugginiti, pesanti, maleodoranti - l'impiego di un grosso camion e di diversi uomini che, a mano e con gran fatica, hanno rimosso gli ingombranti pericolosi dalle pinete.Soddisfatto l'assessore Pietro De Rosa: "Dopo decenni abbiamo rimosso questi veleni che si annidavano tra le pinete del nostro splendido Vesuvio", spesso utilizzato come discarica a cielo aperto dagli ecocriminali.