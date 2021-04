Bomba a Calata San Marco, i pm riaprono le indagini a Napoli

Ci sono voluti 33 lunghissimi anni, ma soprattutto l'impegno di un prefetto e di un magistrato della Repubblica italiana per smuovere le acque e far riemergere il ricordo. Era il 14 aprile del 1988 quando l'esplosione di un'autobomba parcheggiata in via calata San Marco si portò via la vita di cinque persone. Quattro italiani e un'americana. Attentato terroristico targato «Esercito rosso giapponese», sigla della nera costellazione di quella...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati