Bonus edilizi, cantieri edili ai raggi X: sigilli e multe record ad Arzano

Blitz della polizia municipale nei cantieri edili di Arzano. Scoperti lavoratori a nero, accertate violazioni sulle norme della sicurezza sui posti di lavoro. Quattro titolari denunciati, sanzioni e multe per circa quindicimila euro. Gli agenti della municipale diretti dal comandante Biagio Chiariello (sotto scorta dopo le minacce di morte del clan 167), hanno passato ai raggi X anche quei cantieri dove sono in corso i lavori per il bonus facciate e quello cosiddetto 110, la cui documentazione è ora la vaglio degli agenti. E nella quotidiana lotta alle illegalità, il comando della polizia municipale ha chiuso il primo semestre dell'anno in corso, conun record di più di seimila e cinquecento verbali che vanno dalle soste sui marciapiedi, all'occupazione di suolo pubblico, soste in doppia fila, passaggi con il rosso al semaforo, veicoli senza assicurazione e collaudo, moto piccole e grandi truccate.

E buona notizia per le casse del comune decisamente a secco, l'importo totale delle multe tocca quota un milione circa di euro che va a sommarsi ai tre milioni di euro per fitti, canoni, e servizi mai versati da chi ha occupato per circa quaranta anni gli alloggi del difficile quartiere 167, culla dell'omonimo clan. Nel primo cantiere controllato, dove erano in corso lavori di ristrutturazione, all'arrivo degli agenti della municipale alcuni operai hanno cercato di darsi a precipitosa fuga mentre altri si sono nascosti tra ponteggi e impalcature, ma inutilmente, visto che gli agenti municipali avevano chiuso tutte le vie di accesso al cantiere. Quattro operai sono risultati essere privi dell'assicurazione contributiva e quindi impiegati illegalmente. La verifica è poi proseguita sulle stesse impalcature, montate a disprezzo delle più elementari norme di sicurezza.

Stesso desolante scenario negli altri cantieri controllati, dove pur con gli operai regolarmente inquadrati, le norme anti infortunio non erano minimamente applicate. Con gli agenti della polizia municipale hanno operato gli ispettori del servizio prevenzione sui luoghi di lavoro dell'Asl Napoli 2 Nord che hanno stilato un lungo rapporto sulle decine e decine di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. Nel mirino dei caschi bianchi anche la documentazione di cantiere, dei lavoratori, dei veicoli, soprattutto per quanto concerne l'autorizzazione e l'applicazione corrette dei materiali indicata espressamente nei decreti attuativi del bonus facciate e in quello della riqualificazione energetica. Tutta la documentazione è ora al vaglio degli agenti municipali, che non escludono colpi di scena. Al termine del controllo gli agenti hanno posto sotto sequestro quattro cantieri: «Va prestata particolare attenzione alle ditte edili - dice il comandante Biagio Chiariello - anche verificando i costi sulla sicurezza, che molte ditte per risparmiare tagliano in modo vergogno e per questo si affidano ad operai improvvisati per il montaggio di ponteggi».