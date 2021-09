Napoli, Borgo Sant’Antonio: viola i domiciliari, sorpreso dai carabinieri con un grimaldello e denunciato

Durante il servizio di controllo del territorio, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, hanno notato una persona che, alla loro vista, si è disfatta di un oggetto metallico e si è data alla fuga, fino a quando è stata raggiunta e bloccata.





Recuperato anche l'oggetto di cui si era disfatto, un martello frangi vetro.

Si tratta di Mirko Di Napoli, un 28 napoletano, il quale è agli arresti domiciliari per reati contro il patrimonio, il quale è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e per possesso ingiustificato di grimaldelli.