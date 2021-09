Le urla di una turista, che sta incorrendo un ragazzo, attirano l'attenzione degli agenti del Nibbio. Così in via Mezzocannone, a Napoli, incrocio con via Marrama, i poliziotti inseguono e bloccano lo scippatore di smarthgone. Il 16enne, arrestato per furto con strappo, lo aveva poco pirna era stato strappato dalle mani del padre della donna, mentre controllava una mappa stradale.