Botte alla madre per 10 euro. Arrestato 31enne dai carabinieri della tenenza di Ercolano. Il giovane è accusato di maltrattamenti in famiglia ed estorsione: i militari lo hanno bloccato dopo che aveva picchiato e minacciato di morte la mamma. Denaro che avrebbe usato per acquistare una dose di stupefacente. In carcere è in attesa di giudizio.