Sabato 23 Marzo 2019, 14:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Botte all'ex compagna: i carabinieri della stazione di Marano hanno arrestato la scorsa notte D.M.A., 44 anni, colto in flagranza di reato. L'uomo è stato condotto in carcere con l'accusa di maltrattamenti, atti persecutori e lesioni personali ai danni dell'ex compagna, una 42 enne di Marano, che lo aveva denunciato lo scorso 6 marzo. L'ultimo episodio di violenza, culminato con la frattura del mignolo della mano sinistra della donna, poi costretta a ricorrere alle cure dei sanitari, ha consentito ai militari dell'Arma di via Nuvoletta di trarre in arresto il 44 enne. D.M.A. è stato poi condotto nel carcere di Poggioreale.