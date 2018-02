Campania sottozero, scuole chiuse: è allarme gelo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 26 Febbraio 2018, 06:34 - Ultimo aggiornamento: 26-02-2018 10:04

Fa freddo. E lo farà ancora di più nelle prossime ore. Il Burian sta spazzando l'Italia e da Nord a Sud scatta l'allerta per affrontare gelo e nevicate. Paura ieri a Venezia dove il forte vento ha abbattuto un pilone sul ponte della libertà, per fortune nessun ferito. E mentre a Trieste la Bora soffia 130 km oggi a Roma e in altre città scuole chiuse. Ieri a Torino la nevicata ha costretto a rinviare Juventus-Atalanta.In Campania è allarme per il sottozero. Il brusco calo delle temperature atteso dalla mezzanotte di ieri. Nevicate in arrivo. Istituti scolastici chiusi ad Avellino, Benevento, e in provincia di Napoli in grandi città come Pozzuoli, Somma Vesuviana, Sant'Anastasia, Ottaviano e San Giuseppe Vesuviano. Ieri mattina la Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità per «anomalia termica negativa» a partire da mezzanotte. Nevicate previste a quote superiori ai 300 metri e in pianura con gelate persistenti. Gradi in picchiata, fiocchi di neve potrebbero imbiancare pure Napoli. Le nevicate dovrebbero attenuarsi dal pomeriggio, mentre il termine della criticità è previsto a mezzanotte. Così la Protezione Civile campana raccomanda alle autorità attenzione alle fasce fragili della popolazione individuando «aree di accoglienza per i senza fissa dimora e persone sottoposte a particolari cure sanitarie che non possono interrompere i trattamenti». La Protezione civile della Regione Campania raccomanda ancora «a Comuni, Province e enti gestori della viabilità, di dotarsi per tempo di adeguate scorte di sale o prodotti adatti per il disgelo, al fine di garantire la viabilità». Infine agli automobilisti si ricorda «di mettersi in viaggio solo se muniti di pneumatici da neve».