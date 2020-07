Bus dell'Anm guidato da una donna, è la moglie dell'autista: «Sospeso dal servizio»

«L'autista mostrato nelle foto e nei video mentre faceva scuola guida è stato sospeso dal servizio», lo comunica Marco Sansone del sindacato Usb in riferimento alla vicenda denunciata dal consigliere regionale Francesco Borrelli.

Secondo le ultime notizie alla guida dell'autobus non ci sarebbe stato un giovane ma la moglie dell'autista.



L'Anm un una nota ha spiegato che alla guida c'era una tirocinante, in quella stessa nota ha dato ad intendere che il percorso di tirocinio era sotto controllo e in regola: «Ma se tutto era eseguito nel rispetto delle norme, perché l'Anm ha comminato una sanzione? - tuona Sansone - occorre chiarezza su questa vicenda nella quale l'azienda non riesce a trovare una linea di comunicazione».