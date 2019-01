Bus della Ctp prende fuoco appena uscito dal deposito nel Napoletano

Mercoledì 16 Gennaio 2019, 10:49 - Ultimo aggiornamento: 16-01-2019 11:12

Un bus della Ctp questa mattina si è incendiato fuori allo svincolo dell'Asse Mediano di Afragola. Il conducente aveva preso il mezzo dal deposito di Arzano e doveva ancora iniziare il percorso di linea. Quando ad un certo punto l'uomo alla guida ha sentito che qualcosa non andava e una puzza di bruciato. L'autista è riuscito a portarlo fuori dallo svincolo prima che il mezzo prendesse fuoco. Poi le fiamme hanno avvolto il bus che è andato distrutto. Sul posto è giunta una autobotte dei vigili del fuoco che ha spento l'incendio. A bordo, per fortuna, non c'erano viaggiatori.«Purtroppo questo episodio è frutto della scarsa manutenzione effettuata agli autobus - ha spiegato Pierino Ferraiuolo, segretario regionale della Uil Trasporti -. Da tempo stiamo richiedendo il controllo sulle attività svolte ma finora alcuna iniziativa è stata intrapresa. Abbiamo già chiesto ieri, per l’ennesima volta, una riunione specifica sulla manutenzione, è necessario migliorare, qualitativamente e quantitativamente, le attività di manutenzione con controlli serrati sulle lavorazioni fatte, va garantita la sicurezza dei lavoratori e dei passeggeri evitando di incorrere in episodi simili. Fortunatamente nell’autobus non vi erano utenti e non c’è stata alcuna conseguenza per il lavoratore coinvolto».