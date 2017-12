Giovedì 28 Dicembre 2017, 14:18 - Ultimo aggiornamento: 28-12-2017 14:18

Pioggia di intonaco a Portici: ampi pezzi sono caduti giù da un condominio in via Cellini, a pochi passi dal centro storico. La strada è stata transennatam sono in corso verifiche dei vigili del fuoco e della polizia locale intervenuti insieme con l'assessore comunale alla sicurezza Maurizio Capozzo.