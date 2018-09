Martedì 25 Settembre 2018, 09:39 - Ultimo aggiornamento: 25-09-2018 09:57

Le raffiche di vento forte che da ieri sera stanno flagellato la regione,hanno abbattuto stamattina uno dei tabelloni stradali sulla variante 7bis Statale Villa Literno Nola all'altezza dello svincolo dell'A1 direzione Nola. Intorno alle 7 di stamani quando l'arteria era già abbastanza trafficata,il cartellone che indica a 700 metri lo svincolo A1 nel territorio di Caivano ha ceduto invadendo la carreggiata. In quel momento fortunatamente non transitava alcun veicolo. Sul posto i poliziotti della Stradale della sezione di Napoli, Distaccamento di Nola che hanno bloccato il traffico in attesa degli operai dell'Anas.