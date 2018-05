Martedì 8 Maggio 2018, 08:21 - Ultimo aggiornamento: 08-05-2018 09:26

Tragedia sfiorata questa notte in via Pigna a Napoli, dove un frammento di calcestruzzo si è staccato dal pilone della tangenziale colpendo un auto in corsa. Da quanto di è appreso dai primi soccorsi e dagli uomini della protezione civile e della polizia locale giunti sul posto, l’uomo alla guida della vettura ha avuto solo un forte spavento ma è rimasto illeso. Attualmente l’ultimo tratto di via Pigna che va dalla bretella in direzione Pianura e scende verso Soccavo, è stato delimitato è chiuso al traffico veicolare, per mettere in sicurezza la zona.