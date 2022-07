Calvizzano, paletti stradali appena installati divelti dai vandali: l'ira del sindaco Pirozzi

Vandali nuovamente in azione a Calvizzano. Il Comune, che stava per concludere le operazioni per l'installazione dei paletti per limitare la sosta selvaggia, ha denunciato la loro distruzione ad opera di ignoti.

«Non abbiamo fatto in tempo a concludere l’installazione dei paletti in via Molino - tuona il sindaco Giacomo Pirozzi - che i vandali li hanno letteralmente divelti. Sono di plastica rigida e non di acciaio, credevamo che nessuno li toccasse e invece al peggio non c’è mai fine. Vorrà dire - aggiunge - che in futuro installeremo quelli tradizionali in ferro che sono sicuramente "stupido-resistenti».

L'ente cittadino, che nelle scorse settimane aveva denunciato analoghi danneggiamenti nelle aree di sosta dei veicoli, ha allertato le forze dell'ordine affinché vengano individuati e puniti i responsabili.