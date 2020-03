Camorra, coperti i manifesti firmati dal boss Moccia ad Afragola

Coperti da fogli bianchi i manifesti a firma di Antonio Moccia, con i quali il rampollo della famiglia ritenuta da Dda e inquirenti uno dei più temibili clan invita imprenditori e negozianti a denunciare chi impone il pizzo, soprattutto quando «spendono il nome della mia famiglia». Il provvedimento è stato firmato dal sindaco Claudio Grillo ed eseguito dagli agenti della polizia municipale di Afragola, che di fatto hanno verificato che gli attacchini della società incaricata del servizio di affissione procedessero all'oscuramento di tutti i manifesti a firma di Antonio Moccia. «È stato il primo atto che ho firmato, subito dopo aver ritirato le dimissioni» ha dichiarato Grillo. «È nel regolamento comunale di affissione. Non è consentito ad un cittadino privato di esprimere pareri personali con queste modalità. Altrimenti sui muri di Afragola rischierebbe di finire chissà che cosa», aggiunge.



La vicenda, sulla quale la Dda ha puntato la sua attenzione, sentendo alcune persone informate sui fatti, ora rischia di diventare un caso. Dalla Geset intanto fanno sapere che nel caso in questione hanno eseguito la procedura prevista. I manifesti a loro consegnati da un delegato di Antonio Moccia, che ha dichiarato di averne consegnato copie alle forze dell'ordine, sono rimasti in stand by per 48 ore, come recita il regolamento, senza che nessuno di opponesse all'affissione. Trascorso il termine sono stati affissi. © RIPRODUZIONE RISERVATA