Campania zona arancione, bus e metro presi d'assalto: «Rivedere gli orari delle scuole»

Assalto ai mezzi pubblici: è questo il verdetto dei primi giorni della nuova zona arancione, con le scuole tornate in presenza al 50% e oltre 10mila esercizi commerciali riaperti in città. Folla anche ieri in entrambe le tratte metropolitane cittadine (la Linea 1, gestita da Anm, e la Linea 2 controllata da Ferrovie dello Stato): negli orari di punta, in sostanza, l'assembramento è servito. Anche il trasporto su gomma, che «in altre fasi...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati