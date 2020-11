Campania zona rossa, negozi aperti o chiusi: sì alla vendita di giocattoli, biancheria e scarpe per bambini

Zona rossa sì, ma non sarà un lockdown totale come quello di marzo. Se molti esercizi commerciali dovranno tirare giù la saracinesca già da domani, infatti, altri negozi potranno restare aperti, sia pure con qualche limitazione. Come già successo nelle prime regioni etichettate zona rossa dal governo, anche in Campania potranno aprire regolarmente supermercati e negozi di prodotti alimentari ma anche «esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video ed elettrodomestici», edicole, cartolerie, librerie, farmacie, lavanderie e ferramenta.

Tra le novità rispetto al primo lockdown, resteranno aperti i negozi per il commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati, biancheria personale, giocattoli, articoli sportivi e biciclette.

