Cane sull'autostrada A1, gli agenti fermano il traffico e salvano il pitbull

Vagava sull'autostrada col rischio di essere investito ma rappresentando anche un pericolo per gli automobilisti in transito. Un pitbull è stato messo in salvo dagli agenti della polizia stradale nel tratto che attraversa la provincia di Napoli dell'autostrada A/1. Un'operazione che non è stata facile perché il cane si trovava lungo la corsia di sorpasso. Gli agenti, giunti sul posto, hanno fermano il traffico.

Poi dopo vari tentativi, sono riusciti ad avvicinarsi al cane che inizialmente si è mostrato impaurito, nervoso ed aggressivo ma, dopo aver ricevuto del cibo, si è lasciato accarezzare consentendo agli operatori di portarlo in sicurezza sulla corsia di emergenza. Inoltre, il pitbull, privo di microchip, è stato affidato ad un centro specializzato per la cura e la tutela degli animali.