Violenta mareggiata in Costiera. A Marina di Vietri le onde arrivano ai piedi delle case

Notte di paura in Costiera Amalfitana per una violenta mareggiata. In particolare, a Vietri il mare è arrivato quasi ai piedi dei palazzi di Marina, creando danni alle attività commerciali e all'arredo urbano. Il mare agitato, nonosante la pioggia battente, ha superato l'arenile arrivando sulla strada e raggiungendo la parte più interna del lungomare.

«E' stata una notte difficile a Marina di Vietri con danni importanti a proprietà private e pubbliche - dice il sindaco Giovanni De Simone - Un grazie di cuore ai volontari della Protezione civile, con il nostro delegato Salvatore Pellegrino, che hanno fatto di tutto per limitare i danni e preservare vite umane».

Il mare agitato oltre a creare danni all'arredo urbano ha letteralemnte travolto il campo sportivo e le attività commerciali della zona. Stamane è in atto la ricognizione sui luoghi interessati dalla terribile mareggiata della notte con la conta dei danni a strutture pubbliche e private.

Si contano i danni anche a Minori dove il mare è arrivato sulla strada amalfitana trascinando tronchi e detriti. Anche Amalfi e Positano contano i danni della mareggiata. La Darsena già priovata dal mare agitato dei giorni scorsi ha subito ulteriori danneggiamenti mentre a Positano il mare è arrivato fino ai locali attigui alla spiaggia.