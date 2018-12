La Polizia Investigativa Centrale della Polizia Municipale di Napoli ha realizzato un'operazione di contrasto al mercato dei prodotti contraffatti intervenendo all’interno del Mercato Comunale di Via Metastasio. Tale attività ha portato alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria di due cittadini napoletani C.G. di anni 32 e D.P.P. di anni 43, sorpresi ad esporre per la vendita ingenti quantitativi di merce con marchi falsificati ed al conseguente sequestro di circa 3000 capi di abbigliamento suddivisi in 500 tute sportive, 700 felpe, 800 giubbini, 650 giubbini e 250 cappelli delle più note marche di abbigliamento tutti articoli perfettamente riprodotti . Analoghe operazioni anticontraffazione saranno svolte per contrastare il mercato del falso, non agendo esclusivamente sul commercio finale, ma intercettando e colpendo la filiera dell’importazione, produzione e distribuzione di questi prodotti illeciti.

Lunedì 10 Dicembre 2018, 19:39

