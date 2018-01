Lunedì 1 Gennaio 2018, 10:10 - Ultimo aggiornamento: 01-01-2018 10:10

Capri - Piazzetta di Capri affollata per l'arrivo del 2018. E' iniziata con l'esibizione dei Neri per Caso la lunga notte di Capodanno en plen air sull'isola azzurra. Il gruppo, famoso per le sue canzoni a cappella, ha intrattenuto la Piazzetta fin dalle 22.30 scandendo il conto alla rovescia all'arrivo della mezzanotte. Brindisi collettivo, fuochi d'artificio, poi tutti a scatenarsi fino all'alba con danze e balli sulle note mixate dalla sensuale dj Kyra Kole. Breve parentesi anche con balli acrobatici ed effetti speciali. Gli eventi sono stati promossi dal Comune di Capri e organizzati dalla Italiaconcerti. Molti i vip e le star sull'isola che, insieme a tutti i partecipanti alla manifestazione cinematografica Capri Hollywood, hanno brindato all'arrivo del nuovo anno a Villa Verde. Affollatissimi i locali notturni della movida, la taverna Anema e Core di Guido Lembo, il Vv Bar e il Number Two.